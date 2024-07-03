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03 июля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": мужчина скончался в кабине башенного крана в Москве

"Безопасный город": мужчина скончался в кабине башенного крана в Москве

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Мужчина скончался в кабине башенного крана в столичном Даниловском районе. Его тело достали спасатели.

Работа специалистов осложнялась боковым ветром и жарой. Чтобы вытащить мужчину, спасатели использовали альпинистское снаряжение.

Причину смерти выяснят эксперты. По одной версии, рабочему стало плохо из-за жары, по другой – он умер от передозировки наркотиками.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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