03 июля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": мужчина скончался в кабине башенного крана в Москве
Мужчина скончался в кабине башенного крана в столичном Даниловском районе. Его тело достали спасатели.
Работа специалистов осложнялась боковым ветром и жарой. Чтобы вытащить мужчину, спасатели использовали альпинистское снаряжение.
Причину смерти выяснят эксперты. По одной версии, рабочему стало плохо из-за жары, по другой – он умер от передозировки наркотиками.
Подробнее – в программе "Безопасный город".