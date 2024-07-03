"Безопасный город": мужчина скончался в кабине башенного крана в Москве

Мужчина скончался в кабине башенного крана в столичном Даниловском районе. Его тело достали спасатели.

Работа специалистов осложнялась боковым ветром и жарой. Чтобы вытащить мужчину, спасатели использовали альпинистское снаряжение.

Причину смерти выяснят эксперты. По одной версии, рабочему стало плохо из-за жары, по другой – он умер от передозировки наркотиками.

Подробнее – в программе "Безопасный город".