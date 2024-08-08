Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы России иностранных граждан

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин подписал Федеральный закон, который дает полиции полномочия выдворять за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как отмечается в документе, выдворяемые иностранные граждане будут помещаться в спецучреждение на срок, не превышающий 48 часов. Кроме того, его возможно продлить по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.

Совет Федерации 2 августа одобрил на пленарном заседании закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев и лиц без гражданства. Документ также устанавливает ряд ограничений для них. К примеру, на управление машиной, открытие банковского счета и приобретение недвижимости.

СФ также одобрил закон об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами. Закон направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи.