СК обыскивает хостел "Три звезды" в Москве по делу об экстремизме

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи совместно с оперативными службами и Росгвардией проводят обыски в хостеле "Три звезды" на юго-западе столицы в рамках уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Москве.

Поводом для обысков послужила полученная информация о нарушении миграционного законодательства. На объекте установили 441 человека, 391 из которых – иностранные граждане. Их доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории Москвы.

Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее Следственный комитет РФ предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами для совершенствования миграционного законодательства. Помимо этого, по мнению СК, обеспечением трудовых мигрантов жильем и созданием финансового депозита на случай выдворения из страны должны заниматься работодатели.

В рамках другого предложения иностранцам хотят выдавать российский паспорт с одновременной постановкой их на воинский учет, а также обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в РФ и пользоваться ими. Кроме того, СК призвал законодательно закрепить в Уголовном кодексе среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев их нелегальное пребывание в России.

Между тем число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в России в 2023 году более чем втрое по сравнению с 2022 годом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществляется контроль за организациями, которые берут к себе иностранных рабочих.

