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12 августа, 17:15

Общество

В Курской области 180 тыс человек подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Курской области 180 тыс человек подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ

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180 тысяч человек в Курской области подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во время совещания по поводу ситуации в регионе доложил Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. На данный момент регион уже покинула 121 тысяча человек.

В связи с эвакуацией МЖД запустила дополнительный рейс. Поезд будет отправляться из Курска в 03:00 и прибывать в столицу в 15:40.

В "Росатоме" рассказали, что опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на Курскую АЭС на данный момент сохраняется. Накануне ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего произошел пожар. В настоящее время его потушили. Радиационный фон в норме, все 6 реакторов на станции остановлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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