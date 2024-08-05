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05 августа, 07:15

Происшествия

Столичная полиция задержала стрелявшего в самокатчиков мужчину

Столичная полиция задержала стрелявшего в самокатчиков мужчину

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Полиция задержала мужчину, который стрелял по группе самокатчиков на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел вечером 4 августа в Верхнем Михайловском переулке. Прохожий открыл стрельбу из пневматики из-за того, что компания якобы мешала ему пройти по тротуару. Пострадал один человек – пуля попала ему в спину. Стрелявший сразу же сбежал, но оперативники быстро установили его личность и задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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