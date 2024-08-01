Движение затруднено на МКАД в районе Бесединского моста из-за ДТП с участием 2 грузовиков

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Движение на внешней стороне 19-го километра МКАД затруднено из-за аварии с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда №20) столкнулись два грузовика. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее три человека погибли и три ребенка пострадали в ДТП с минивэном и грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк. Предварительно, 25-летний водитель минивэна Toyota Noah, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Shacman и столкнулся с ним.

В результате аварии погиб он сам, а также 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Травмы различной тяжести получили трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. Их госпитализировали.

