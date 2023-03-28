В РФ могут отказаться от механизма открепительных удостоверений на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Госдуму внесли проект поправок в избирательное законодательство РФ, который в том числе предусматривает отказ от практики открепительных удостоверений. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Как следует из пояснительной записки, голосование на выборах с использованием открепительных удостоверений стало фактически невостребованным из-за развития механизма "Мобильный избиратель". Отмечается, что в настоящее время возможность проголосовать на избирательном участке не по месту прописки используется лишь в некоторых регионах страны.

Авторами инициативы стали главы комитетов Совфеда и Госдумы по законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Они также предложили создать экстерриториальные избирательные комиссии для подозреваемых и обвиняемых, находящихся под арестом вне своих избирательных округов.

Еще один пункт их законопроекта касается прав регионов в сфере избирательного законодательства. Так, новым субъектам РФ предлагается разрешить устанавливать собственные особенности проведения выборов и референдумов.

Ранее в Московской городской избирательной комиссии сообщили о планах создать в столице около 1,6 тысячи избирательных участков. Сейчас их насчитывается более 3,6 тысячи. В МГИК сокращение обосновывают укрупнением участков и ростом интереса к дистанционному электронному голосованию.



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