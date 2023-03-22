Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Леонида Ивлева.

"Печальная новость, да. Сегодня в 08:00 утра (он умер. – Прим. ред.) в больнице после операции", – сказал Ивлев.

По словам депутата, Чурова не стало после перенесенного обширного инфаркта.

Владимиру Чурову 17 марта исполнилось 70 лет.

Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (нынешнее название – Санкт-Петербург. – Прим. ред.). В начале 1990-х годов он перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации города Санкт-Петербурга, где работал с 1991 по 2003 год, в том числе пять лет осуществлял деятельность под руководством Владимира Путина. Чуров курировал структуру с 1991 по 1996 год. В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР.

Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. Он был избран на безальтернативной основе. После ухода из ЦИК он занял должность посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, кроме того, руководил научным советом Российского военно-исторического общества.

1 октября 2019 года Путин присвоил Чурову ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!