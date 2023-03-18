Скончался последний главком ВМФ СССР Владимир Чернавин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает сайт Клуба военачальников.

"18 марта 2023 года на 95-м году жизни скончался Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР – заместитель министра обороны СССР (1985–1992), член Клуба военачальников Российской Федерации адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич", – говорится в сообщении.

Президент Клуба военачальников РФ, генерал армии Анатолий Куликов выразил соболезнование родным и близким погибшего.

Чернавин родился 22 апреля 1928 года. Последний главнокомандующий ВМФ СССР являлся обладателем множества наград. В его послужном списке имеются ордена Красной Звезды, Красного Знамени, Мужества, а также ордена Александра Невского и Октябрьской Революции.

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