Создатель ракетных комплексов "Калибр" Павел Камнев умер в возрасте 85 лет

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Российский и советский конструктор в области ракетостроения, научный руководитель концерна ВКО "Алмаз – Антей" Павел Камнев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом информирует "Интерфакс".

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", – говорится в сообщении.

Камнев известен как создатель семейства российских крылатых ракет большой дальности "Калибр". Отмечается, что корабли и подводные лодки РФ оснащают именно таким оружием.

По словам пресс-службы компании, Камнев являлся одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса. Ученый принимал участие в разработке многих ракет, руководил важными проектами по созданию и преобразованию вооружения различных классов для сухопутных войск, ВМФ, ВВС и многих других.

Камнев родился в 1937 году в Махачкале. Получил красный диплом в Московском авиационном институте. В апреле 2017 года стал научным руководителем ВКО "Алмаз – Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор".

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