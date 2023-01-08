13:45Культура
Скончался писатель Алексей Слаповский
Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
Писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский скончался в возрасте 66 лет, сообщает "Интерфакс".
"Умер Леша, Алексей Слаповский, выдающийся писатель, сценарист, принципиальный прямой человек", – написал в соцсети писатель и журналист Александр Архангельский.
Ранее Слаповского госпитализировали в больницу с поражением легких. Впоследствии он попал в реанимацию, а после тяжелой пневмонии в начале декабря был выписан из больницы.
Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. По его сценариям были сняты сериалы "Остановка по требованию" и "Участок", а также фильм "Ирония судьбы. Продолжение".
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