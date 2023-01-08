Умер бывший директор "Современника" Леонид Эрман

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший директор "Современника" Леонид Эрман умер вечером 7 января. Ему было 96 лет. Об этом сообщается в официальной группе МХТ имени А.П. Чехова в соцсети "ВКонтакте".

Коллеги Эрмана отметили, что вся его жизнь была без остатка посвящена театру. Отмечается, что в юношестве он участвовал в войне, а в 1952 году поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Эрман принимал участие в создании театра "Современник", а позже стал его финансовым директором.

"В 1976 году вслед за Олегом Николаевичем (Ефремовым) перешел в Художественный театр – строить ефремовский МХАТ. На годы его работы выпали и масштабная реконструкция здания МХАТ в Камергерском переулке, и разделение труппы театра, и все это – на фоне глобальной перестройки общественной жизни страны", – говорится в сообщении.

В 1989 году Эрман вернулся в "Современник", а в 2012–2018 годах был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

"Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр", – говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Эрмана.



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