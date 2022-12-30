Умер известный японский архитектор Арата Исодзаки

Фото: EPA\TASS/DANIEL DAL ZENNARO

Известный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС.

Исодзаки спроектировал более сотни различных зданий по всему миру. Среди его самых известных работ – Национальный конференц-зал в Дохе, Дворец Сан-Жорди в Барселоне, Музей японского искусства и техники Манггха в Кракове и Гималайский центр в Шанхае.

Архитектор умер в своем доме в родном городе Оита 29 декабря.

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