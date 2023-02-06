Академик РАН Владимир Скулачев умер на 88-м году жизни

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Декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Скулачев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"5 февраля скоропостижно скончался академик РАН Владимир Петрович Скулачев, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, почетный профессор отечественных и зарубежных университетов", – говорится в сообщении.

В МГУ выразили соболезнования родным и близким Скулачева, отметив, что труды ученого надолго сохранят память о нем в сердцах исследователей.

Владимир Скулачев родился в 1935 году. В академических кругах ученый известен как первооткрыватель эффекта терморегуляторного разобщения окисления и фосфорилирования, автор описания межмембранного переноса электронов и один из крупнейших исследователей механизмов старения. Последние годы научной карьеры Скулачев посвятил геронтологии и биоэнергетики.

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