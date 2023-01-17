13:54Наука
Скончался швейцарский лауреат Нобелевской премии Карл Мюллер
Фото: nobelprize.org
Швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1987 года Карл Мюллер ушел из жизни в возрасте 95 лет в Цюрихе. Об этом сообщает сайт Цюрихского университета.
Известно, что ранее Мюллер работал в этом вузе преподавателем. В 1986 году Мюллер и его коллега Йоханнес Беднорц стали первооткрывателями высокотемпературных сверхпроводников.
Исследователи совершили революцию в области физики твердого тела, подчеркнули в университете. В последствии за свои труды ученые были удостоены Нобелевской премии.
Мюллер завершил свою карьеру ученого в 1994 году. Однако исследователь продолжал следить за деятельностью научной сферы.
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