Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Физик-теоретик, академик Российской академии наук Валерий Рубаков скоропостижно скончался на 68-м году жизни во время командировки в Нижегородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РАН.

"Валерий Анатольевич умер, внезапно. В ходе рабочего визита в Саров. Предварительная причина – тромб оторвался", – сказал он.

В РАН отметили, что Рубаков был выдающимся ученым, смерть которого является большой потерей для мировой науки.

Главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков родился в 1955 году. Академик, стоявший у истоков формирования современной инфляционной теории Вселенной, признается одним из ведущих мировых исследователей в области космологии, квантовой теории поля и физики элементарных частиц.

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