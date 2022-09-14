Скончался астрофизик Альберт Галеев

Фото: пресс-служба ИКИ РАН

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщил о смерти астрофизика Альберта Галеева, передает ТАСС.

Ученый скончался на 82-м году жизни.

"12 сентября 2022 года после продолжительной болезни из жизни ушел академик Альберт Абубакирович Галеев, крупнейший специалист в области физики плазмы, доктор физико-математических наук, директор ИКИ РАН в 1988–2002 годы", – рассказали в институте.

Прощание с физиком состоится в четверг, 15 сентября, в 12:00 в здании ИКИ РАН.

Альберт Галеев является автором теории короны аккреционного диска черной дыры. Кроме того, он разработал теорию неоклассического переноса в тороидальных системах "токамак" совместно с ученым Роальдом Сагдеевым.

Также российский астрофизик известен развитием детальных теорий взрывного пересоединения магнитных силовых линий, ионизации разреженного газа быстрыми потоками замагниченной плазмы и других процессов.