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17 октября, 22:53

Наука

Умер один из крупнейших ученых в области ядерной энергетики Саркисов

Фото: ras.ru

Умер ученый в области ядерной энергетики, один из создателей отечественного атомного военно-морского флота, академик РАН Ашот Саркисов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ИБРАЭ РАН.

Он скончался на 99-м году жизни в понедельник, 17 октября.

"Это невосполнимая утрата для мировой и российской научной общественности", – говорится в сообщении.

Саркисов занимался исследованием ключевых физических процессов в ядерных энергетических установках. Благодаря результатам его деятельности удалось создать динамическую теорию ядерного реактора.

Методология, которую сформировали по результатам работ ученого, использовалась при проектировании советских и российских атомных ледоколов, а также плавучих атомных станций, первая из которых была создана в России.

В последние годы Саркисов занимался развитием Северного морского пути и ликвидации рисков, которые связаны с затопленными объектами с опасными отходами.

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