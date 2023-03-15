Умер физик-теоретик Александр Андреев

Фото: Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук

Умер физик-теоретик, академик и вице-президент Российской академии наук в 1991–2013 годах Александр Андреев, сообщается на сайте дирекции Физического института РАН имени П. Н. Лебедева (ФИАН).

"15.03.2023 года на 84-м году жизни умер один из крупнейших российских физиков-теоретиков академик Александр Федорович Андреев", – отметили в сообщении.

Уточняется, что о месте и времени похорон будет сообщено позже.

Андреев являлся выдающимся российский ученым, лауреатом Ленинской и многих других отечественных и зарубежных премий. Академик удостоен Золотой медали имени П. Л. Капицы. Кроме того, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.

С 1991 по 2013 год Андреев занимал должность вице-президента Российской академии наук, также был председателем научного совета РАН по физике низких температур.

С 2002 по 2008 год ученый был членом отделения физических наук РАН, с 2009 по 2014 год – членом президиума Российского Пагуошского комитета. С 1990 по 2017 год был директором Института физических проблем имени П. Л. Капицы РАН.

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