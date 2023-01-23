Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах президента

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и его администрация заняты текущими делами, кампания по выборам президента пока не начиналась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах в 2024 году. Сейчас продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента.

"Еще пока рано, еще не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня", – цитирует Пескова ТАСС.

Он отказался комментировать слова бывшего премьер-министра и экс-председателя Счетной палаты Сергея Степашина о том, что Путин должен идти на следующий президентский срок.

20 января глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о подготовке к выборам российского президента в 2024 году. На данный момент началась подготовка базы для проведения избирательной кампании.

Выборы намечены на 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом Федерации в декабре 2023 года. Президентские выборы 2018 года были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что Владимиру Путину сейчас нет замены, поэтому ему придется остаться на посту президента, хочет он этого или нет. Степашин подчеркнул, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", однако, по его мнению, в данном случае Путину нужно остаться на посту.

В декабре 2021 года пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок. Песков затруднился назвать политиков, равных Владимиру Путину по харизме, отметив, что по данной характеристике российский лидер уникален. При этом, по мнению представителя Кремля, тема транзита власти в 2024 году на рабочем уровне не стоит.

До этого Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.

Президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Очередные выборы президента назначены на 2024 год. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок.



Путин ответил на вопрос о преемнике

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