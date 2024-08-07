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Новости

07 августа, 18:15

Происшествия

Столичный суд отправил в СИЗО стрелявшего по детской площадке мужчину

Столичный суд отправил в СИЗО стрелявшего по детской площадке мужчину

Экс-начальник вещевого управления МО РФ Демчик арестован по подозрению в получении взятки

Зюзинский суд приступит к рассмотрению дела о козах в Южном Бутове 19 августа

"Безопасный город": блогеру Эдварду Билу назначили новый арест за драку

Блогер Эдвард Бил проведет еще 14 суток под арестом за драку

Новости регионов: суд арестовал второго аниматора квест-рума, где произошел пожар

Подозреваемого в подрыве автомобиля заочно арестовали в Москве

Суд Москвы заочно арестовал подозреваемого по делу о подрыве внедорожника

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"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Мужчину, который стрелял из пневматики по детской площадке, суд Москвы отправил в СИЗО почти на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

Ранее, 5 августа, в районе Восточное Дегунино 40-летний мужчина из окна квартиры открыл огонь в сторону детской площадки. Травмы получила женщина и ее маленькая дочь. На допросе задержанный признался, что был пьян. Его начал раздражать шум, а выстрелами он хотел напугать людей во дворе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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