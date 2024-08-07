Столичный суд отправил в СИЗО стрелявшего по детской площадке мужчину

Мужчину, который стрелял из пневматики по детской площадке, суд Москвы отправил в СИЗО почти на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

Ранее, 5 августа, в районе Восточное Дегунино 40-летний мужчина из окна квартиры открыл огонь в сторону детской площадки. Травмы получила женщина и ее маленькая дочь. На допросе задержанный признался, что был пьян. Его начал раздражать шум, а выстрелами он хотел напугать людей во дворе.

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