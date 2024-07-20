Суд арестовал Эдварда Била на 13 суток за ношение схожей с формой ГИБДД одежды

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал на 13 суток блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) за ношение одежды, схожей с формой сотрудников ГИБДД. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Судья признал блогера виновным в совершении мелкого хулиганства.

Ранее Била задержали на Неглинной улице в столице. Предварительно, он надел одежду, похожую на полицейскую форму, и прокатился на самокате в подмосковном Одинцове. За это на блогера составили административный протокол за мелкое хулиганство, а позже доставили в суд для вынесения решения по делу.

Также в 2021 году Бил был участником аварии на Садовом кольце, в результате которой пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Пресненский суд столицы приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре 2022 года блогер вышел на свободу.

В мае 2023-го Люблинский суд Москвы взыскал с Била 302,6 тысячи рублей в пользу московского фонда обязательного медицинского страхования, а также госпошлину в размере 6,2 тысячи рублей.