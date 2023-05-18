Столичный суд взыскал более 300 тысяч рублей с блогера Эдварда Била

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Люблинский суд Москвы взыскал более 300 тысяч рублей с блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) в пользу столичного фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает газета "Известия".

В пресс-службе суда заявили, что с блогера взыскали 302,6 тысячи рублей в пользу фонда, а также госпошлину в размере 6,2 тысячи рублей.

В 2021 году Бил стал участником ДТП на Садовом кольце, на котором столкнулись пять автомобилей. В результате произошедшего пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

21 марта прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Била к заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

В мае 2022 года блогер начал отбывать наказание. Помимо этого, суд сократил срок запрета управления транспортом до двух с половиной лет.

3 ноября 2022 года Бил вышел на свободу. Его супруга пообещала, что они сделают все возможное и невозможное, чтобы достичь новых высот.

