Эдвард Бил поделился ощущениями после освобождения из тюрьмы

Фото: Агентство "Москва"

Блогер Эдвард Бил, вышедший из тюрьмы после года и двух месяцев заключения, назвал пережитое незабываемым, сообщает телеканал "360".

"Все хорошо, прихожу в себя. Путешествие было незабываемым", – сказал блогер.

Его встретила супруга Диана, вместе с которой Бил отправился в детский сад за дочерью. Блогер признался, что хочет пересмотреть свою деятельность. По его словам, пранков больше не будет, однако он продолжит заниматься блогом. Кроме того, Бил не исключил, что будет работать ведущим или примет участие в одном из бойцовских турниров.

"Все нормально. Постараюсь дальше заниматься не тем, чем занимался раньше. Пранков не будет, потому что ситуация поменялась", – сказал блогер РЕН ТВ.

Бил рассказал, что находится на связи с пострадавшей в ДТП и планирует в ближайшее время с ней встретиться.

В среду, 3 ноября, Эдварда Била выпустили из тюрьмы, где он находился с мая.

21 марта Пресненский суд столицы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Отбывать наказание блогер начал в мае, после того как Московский городской суд признал законным приговор. Тогда суд сократил срок запрета управления транспортными средствами до двух с половиной лет.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. На Смоленской площади столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.



Приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы вступил в силу

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