ТАСС: блогер Эдвард Бил задержан в Москве за хулиганство

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Блогера Эдварда Била задержали на Неглинной улице в Москве. Предварительно, он надел форму сотрудника полиции и ездил в ней на самокате в подмосковном Одинцове, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме того, за ношение формы, схожей на используемую сотрудниками ГИБДД форму, блогеру грозит арест на 15 суток. В отношении Била составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сказал собеседник агентства. Мужчина уже доставлен в Мещанский суд Москвы, где будет рассматриваться его дело.

В 2021 году Бил стал участником аварии на Садовом кольце. Столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

В марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В ноябре 2022-го Бил вышел на свободу.