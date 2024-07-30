Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста за драку в форме полицейского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы назначил еще 14 суток ареста блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) после драки в центре столицы, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его задержали задержали на Неглинной улице в столице еще 20 июля за ношение полицейской формы. Позже суд признал блогера виновным в совершении мелкого хулиганства и арестовал на 13 суток.

Однако, по версии следствия, в тот день блогер участвовал в массовом непубличном мероприятии, в ходе которого произошел словесный конфликт, позже переросший в драку. За это Била признали виновным по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" и назначили административный арест еще на 14 суток.

В 2021 году Бил был участником аварии на Садовом кольце, в результате которой пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Пресненский суд столицы приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре 2022 года он вышел на свободу.

В мае 2023-го Люблинский суд Москвы взыскал с Била 302,6 тысячи рублей в пользу московского фонда обязательного медицинского страхования, а также госпошлину в размере 6,2 тысячи рублей.

