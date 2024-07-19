Прокуратура начала проверку после поездки блогера в форме сотрудника ГАИ на самокате

Фото: телеграм-канал "112"

Прокурорская проверка организована после появления видео, на котором блогер в форме сотрудника ГАИ едет на электросамокате по дороге в Подмосковье, передает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

Во время проверки будет вынесена правовая оценка законности распространения видеоролика и соблюдению ПДД в ходе съемке. Одинцовская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой полицией.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что участником ролика оказался блогер Эдвард Бил. Он с другом переоделся в полицейскую форму и прокатился на электросамокате.

До этого сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности несовершеннолетних за езду на электросамокате. В интернете опубликовали видеоролик, на котором по улице Татьянин Парк одновременно пять человек двигались на прокатном электросамокате. С ними и их родителями провели профилактические беседы.

