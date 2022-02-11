ГИБДД проверит историю с ездой в ванне по центру Екатеринбурга

Фото: instagram.com/seychas.ekb

Полиция начала проверку после заезда на прицепленной к машине ванне по центру Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

"ГИБДД по факту публикации назначено проведение проверки, по результатам которой будут установлены участники, а виновные привлечены к ответственности", – отметил представитель ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что в действиях водителя автомобиля выявлено нарушение правил перевозки пассажиров.

Ролик, в котором мужчина едет по центральному проспекту Ленина Екатеринбурга в прицепленной к машине ванне, был опубликован в социальных сетях. Ванна была раскрашена в цвета российского флага, на ее боку находилась надпись "#WeWillROCyou", выражающая поддержку сборной ОКР.

Ранее в Воронеже мужчина на прицепленном в машине снегокате разогнался на автомобильной трассе до 100 километров в час. По факту инцидента полиция начала проверку.

На Новорязанском шоссе в Москве мужчина на самокате проехал в потоке с автомобилями. Он разогнался до 70 километров в час.