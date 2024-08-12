"Безопасный город": в Москве задержали нетрезвого водителя "ГАЗели"

В Москве задержали нетрезвого водителя "ГАЗели", по вине которого произошла серьезная авария на МКАД. В результате ДТП погибла пассажирка мотоцикла, который машина толкнула на встречную полосу.

На кадрах опубликованного Дептрансом видео видно, как "ГАЗель" внезапно свернула в отбойник, выдавив мотоцикл из ряда движения. Байкер и его спутница перелетели через ограждение и попали под колеса встречных машин. Водители не сумели среагировать на произошедшее достаточно быстро, чтобы остановиться вовремя.

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