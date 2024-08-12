Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители столицы активно участвуют в сборе помощи для населения Курской области, сообщает Мосволонтер.

При этом в настоящее время в Москве работает 14 штабов по сбору помощи для пострадавших в результате боевых действий жителей региона.

По данным синоптиков, в выходные дни воздух в Москве прогреется до 27 градусов.

