Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 22:00

Общество

Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители столицы активно участвуют в сборе помощи для населения Курской области, сообщает Мосволонтер.

При этом в настоящее время в Москве работает 14 штабов по сбору помощи для пострадавших в результате боевых действий жителей региона.

По данным синоптиков, в выходные дни воздух в Москве прогреется до 27 градусов.

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