Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:15

Общество

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

"Техно": 28% работодателей признались, что требуют соблюдения правил поведения в соцсетях

Летнее обрамление фотографий от "Москвы 24" доступно на сайте "Одноклассники"

В Москве врачи стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 12 августа

Циклон сохранится в столице до 13 августа

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Небо в Москве затянуло тучами

"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 августа

Москва продолжает помогать пострадавшим жителям Курской области. В 14 штабах организации "Москва помогает" собирают необходимые вещи, которые можно принести с 10:00 до 19:00. Пункты приема открыты в каждом округе столицы.

В первую очередь нужны продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары. Партии гуманитарного груза волонтеры отправляют по мере поступления помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав Кулик
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика