В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

Москва продолжает помогать пострадавшим жителям Курской области. В 14 штабах организации "Москва помогает" собирают необходимые вещи, которые можно принести с 10:00 до 19:00. Пункты приема открыты в каждом округе столицы.

В первую очередь нужны продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары. Партии гуманитарного груза волонтеры отправляют по мере поступления помощи.

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