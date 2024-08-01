Эксперты заявили о спаде тренда на удаленную работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тренд на удаленную работу в Москве достиг минимума летом 2024 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на один из сервисов по поиску работы.

Так, эксперты заявили о минимальном числе вакансий с подобным условием. В июне текущего года в столице их стало на 8% меньше по сравнению с маем и на 3% по сравнению с началом года.

Сотрудники на удаленном формате все еще востребованы в некоторых регионах страны, но в целом в РФ их доля составила всего 4–6%. Сейчас к ним относятся IT-специалисты, менеджеры по продажам, сотрудники финансовых отделов и маркетологи.

"Ежедневно офис посещают 58% россиян, работают удаленно 22%, а еще 20% трудятся в гибридном формате, то есть несколько дней проводят на рабочем месте", – сказала руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям другого сервиса по поиску вакансий Татьяна Мощагина.

Она считает, что почти половина представителей бизнеса не связывают удаленный формат с продуктивностью работников, но остальные либо беспокоятся по этому поводу, либо уверены, что вне офиса работники трудятся лучше.

На смену "удаленке" приходит гибридный формат, когда офис нужно посещать всего лишь несколько раз в неделю, уверена руководитель направления маркетинговых исследований еще одного сервиса по поиску работы Мария Игнатова.

"Во-первых, это возможность контролировать работу сотрудников и при необходимости оперативно корректировать ситуацию, помогать в решении сложных задач. Во-вторых, живое взаимодействие коллектива способствует сплочению людей и развитию корпоративной культуры", – указала она.

Между тем 27,1% москвичей хотели бы жить ближе к работе, говорится в исследовании Ассоциации девелоперов Южного порта, с результатами которого ознакомилась "Газета.ру".

Главной причиной стремления переехать аналитики назвали удаленность квартиры от работы – так считают 27% опрошенных.

Ранее в ГД внесли инициативу, по которому работодатель будет обязан предоставить удаленную работу тем рабочим, которые ухаживают за инвалидами первой группы и пожилыми родственниками. Если закон примут, то он вступит в силу уже с 1 сентября текущего года.

