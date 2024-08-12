Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 07:45

Новости

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: церковь Воскресения в Пленницах отреставрируют в Москве

Новости часа: в Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Новости часа: свыше тысячи километров дорог возвели московские строители за 12 лет

Собянин подписал документ о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

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Собянин: Москва направляет силы и ресурсы в помощь Курской области

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Собянин рассказал, что Москва направляет силы и ресурсы на помощь Курской области

Москва расширяет перечень производимых в городе роботов. Их создают компании-резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва". О том, какие машины там проектируют, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Одна из новинок – система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта. Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам. Еще одна уникальная разработка – роботизированный комплекс "МУЛ". Его можно использовать, например, в строительстве или сельском хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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