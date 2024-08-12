12 августа, 07:45Новости
Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"
Москва расширяет перечень производимых в городе роботов. Их создают компании-резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва". О том, какие машины там проектируют, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Одна из новинок – система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта. Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам. Еще одна уникальная разработка – роботизированный комплекс "МУЛ". Его можно использовать, например, в строительстве или сельском хозяйстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.