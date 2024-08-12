Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в "Народном фронте" показали, как идет сбор помощи для Курской области

Новости регионов: в "Народном фронте" показали, как идет сбор помощи для Курской области

В Курской области 180 тыс человек подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ применили химоружие в Курской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

Путин заявил, что Киев не смог разрушить сплоченность российского общества

Несколько человек устроили фотосессию с оружием на крыше жилого дома в Москве

Адвокат рассказал, что грозит родителям устроившего ДТП в Москве подростка

Пешеходную галерею построят между станцией "Потапово" и остановкой городского транспорта

Началась эвакуация жителей Беловского района Курской области

Москва и Московская область разместили эвакуированных жителей Курской области

"Народный фронт" показал кадры того, как идет сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей приграничных сел Курской области. Волонтеры на складе в Ростовской области пакуют все предметы в отдельные пакеты и коробки. В них находятся предметы гигиены, стиральный порошок, а также утепленная обувь. В отдельную упаковку идут продукты питания: крупы, макаронные изделия, кофе и чай. Всего отправлено несколько тысяч наборов первой необходимости.

Также стало известно, что учебный самолет аварийно сел в Ульяновской области после того, как у него оторвалось колесо. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, при взлете колесо передней стойки шасси отлетело. После выработки топлива легкомоторный самолет совершил благополучную посадку. На борту были курсант и инструктор. Следователи организовали проверку на предмет нарушение правил безопасности и эксплуатации судна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья Тащина
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика