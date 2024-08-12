Новости регионов: в "Народном фронте" показали, как идет сбор помощи для Курской области

"Народный фронт" показал кадры того, как идет сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей приграничных сел Курской области. Волонтеры на складе в Ростовской области пакуют все предметы в отдельные пакеты и коробки. В них находятся предметы гигиены, стиральный порошок, а также утепленная обувь. В отдельную упаковку идут продукты питания: крупы, макаронные изделия, кофе и чай. Всего отправлено несколько тысяч наборов первой необходимости.

Также стало известно, что учебный самолет аварийно сел в Ульяновской области после того, как у него оторвалось колесо. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, при взлете колесо передней стойки шасси отлетело. После выработки топлива легкомоторный самолет совершил благополучную посадку. На борту были курсант и инструктор. Следователи организовали проверку на предмет нарушение правил безопасности и эксплуатации судна.

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