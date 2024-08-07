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07 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: легкомоторный самолет с авиатуристами разбился в Приморье

Новости регионов: легкомоторный самолет с авиатуристами разбился в Приморье

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В приморских сопках разбился легкомоторный самолет с авиатуристами из Омска. Погибший экипаж состоял из двух человек. Они готовились к вылету с Сахалина и через три часа должны были приземлиться на площадке "Новороссия" в Приморье. До пункта назначения они не долетели всего 30 километров. По предварительной версии, причиной крушения стал густой туман. Известно, что это не первое авиапутешествие пары туристов. Мужчина был опытным пилотом, а его спутница получила летное удостоверение год назад.

Тем временем автоинспекторы Набережных Челнов устанавливают подробности ночных выездов с салютом. В Сети разлетелся ролик, где юные байкеры на питбайках и квадроциклах быстро катаются по центральному проспекту города и пускают на ходу фейерверки. Личности нарушителей устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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