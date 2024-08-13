Новости мира: пассажирский автобус взорвался в турецкой провинции Ширнак

В турецкой провинции Ширнак пассажирский автобус попал под обстрел и взорвался. По предварительным данным, огонь велся со стороны северного Ирака. Машина принадлежала горнодобывающей компании и везла людей на работу. В момент обстрела в салоне находились девять человек. Один погиб, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Также стало известно, что правительство США объявило о возобновлении поставок наступательного оружия Саудовской Аравии. Они были приостановлены три года назад после ударов по Йемену. Теперь в Белом доме считают, что вооружение Саудовской Аравии якобы поможет урегулировать ситуацию в секторе Газа. Это решение было принято на фоне информации о возможном вторжении Израиля в Ливан.

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