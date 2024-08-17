Новости регионов: за сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров

За сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров. По данным Авиалесоохраны, действуют еще 83 очага. Огнем охвачено свыше 360 тысяч гектаров.

Невозвратный тариф планируется ввести в российских отелях наравне с возвратным. Такой проект постановления разработало Минэкономразвития.

В мордовском поселке Озерный вырастили бычка-футболиста по кличке Шпана. Он любит бегать по загону и играть с мячом.

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