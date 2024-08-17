Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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17 августа, 12:30

Происшествия

Новости регионов: за сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров

Новости регионов: за сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров

За последнее время выросло количество фактов мошенничества

Серьезная авария произошла утром на МКАД

Житель Подмосковья не оплатил проезд и разбил створку турникета в метро

Ракетную опасность в Курской области объявили более 15 раз за 16 августа

"Безопасный город": стрельба произошла на Кавказском бульваре в Москве

"Безопасный город": мужчина с сыном подрались с пассажиром в метро

"Безопасный город": преступник украл у заснувшего мужчины банковские карты

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

Новости регионов: замыкание на ГРЭС привело к блэкауту в Приморье

За сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров. По данным Авиалесоохраны, действуют еще 83 очага. Огнем охвачено свыше 360 тысяч гектаров.

Невозвратный тариф планируется ввести в российских отелях наравне с возвратным. Такой проект постановления разработало Минэкономразвития.

В мордовском поселке Озерный вырастили бычка-футболиста по кличке Шпана. Он любит бегать по загону и играть с мячом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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