NHK: цунами высотой до метра достигло японской префектуры Маядзаки

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Цунами высотой до одного метра достигло японской префектуры Маядзаки после мощного землетрясения у острова Кюсю, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Диктор телеканала уточнил, что на побережье была зафиксирована приливная волна около 50 сантиметров. По другой информации, волны до метра уже достигли побережья префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ.

Движение скоростных поездов на Кюсю экстренно приостановили. При этом сбоев в работе местных атомных объектов после землетрясения не было. В компании Shikoku Electric Power сообщили, что на АЭС "Иката" нет каких-либо признаков ущерба или других аномалий. При этом сейчас она остановлена для штатных проверок на безопасность. То же самое касается АЭС "Сендай".

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. В кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у южной части японского острова Кюсю. Позже в Японии уточнили, что магнитуда составила 7,1. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.

После этого была объявлена угроза цунами.

