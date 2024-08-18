Новости регионов: пепел из вулкана Шивелуч нарушил видимость на межпоселковой дороге

Видимость на дороге между поселками Ключи и Усть-Камчатск ограничена после выброса пепла вулканом Шивелуч. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по дорогам, находящимся в зоне пеплового шлейфа. При этом утром 18 августа в Тихом океане у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

Режим ЧС вновь ввели в Республике Тува из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами. Ситуация с возгораниями обострилась в результате устойчивой жаркой погоды и прошедших сухих гроз. Сейчас с огнем борются 360 человек и 34 единицы техники, в том числе и вертолеты.

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