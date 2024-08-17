Новости регионов: масштабное отключение электроэнергии произошло на Дальнем Востоке

Закрытые магазины, вставшие поезда, пробки и отсутствие света в домах – все это последствия масштабного отключения электроэнергии на Дальнем Востоке. Причина всему – замыкание на крупнейшей тепловой электростанции Приморья. На несколько часов без света остались Владивосток, Находка, Дальнереченск и другие города. Последствия аварии устраняли всю ночь. Восстановить электроснабжение удалось лишь к 7 утра.

На Эльбрусе накануне развернулась операция по спасению. Семейная пара из Индии отправилась покорять горные вершины. Но достигнув высоты свыше 5 тысяч метров, 29-летняя девушка сорвалась со склона. На помощь отправились шестеро сотрудников МЧС. Они эвакуировали альпинистку и передали врачам. Ее супруг продолжать маршрут не решился. Стоит отметить, что свое восхождение туристы не зарегистрировали, как того требуют правила безопасности.

В Выборге сейчас царит атмосфера Средневековья. В городе можно встретить рыцарей в сверкающих доспехах и услышать старинную музыку. Все это – часть масштабного фестиваля, который будет длиться все выходные. В стенах замка проходят рыцарские поединки, танцы, и традициионная ярмарка. Такой праздник, кстати, считается визитной карточкой города.

Насыщенно эти дни проходят и в Башкирии, где собралось более 10 тысяч гостей со всего мира. Там –фестиваль башкирской лошади. Его открытие началось с конно-спортивных состязаний, а в ближайшее время в программе будут шоу-представления наездников, скачки, джигитовка, и парад лошадей.

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