Новости регионов: экологи из Анапы пожаловались на неаккуратных туристов

Экологи из Анапы жалуются на туристов, которые наносят вред болотным кипарисам на озере Сукко. Оно в 2024 году разлилось настолько, что многие деревья оказались в воде. Туристы на катамаранах стремятся подплыть как можно ближе, чтобы сделать красивые фото, и врезаются в стволы и корни деревьев. Информацию, что озеро Сукко и болотные кипарисы являются памятником природы, отдыхающие игнорируют.

Тем временем в Екатеринбурге начинаются всероссийские соревнования по парусному спорту. В них участвуют сильнейшие спортсмены страны. Первые гонки пройдут 14 августа, а награждение победителей состоится в субботу, 17 августа. Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.