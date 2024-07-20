Майя Булаева сдала вторсырье на экологичную переработку

Фото: Агентство "Москва"

Руководитель общественного проекта "Неизвестная Москва", муниципальный депутат района Некрасовка Майя Булаева приняла участие в мероприятии "ЭКОсуббота", где сдала вторсырье на экологичную переработку. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня я поучаствовала в замечательном мероприятии, называется "ЭКОсуббота". И здесь не просто есть возможность сдать мусор, правильно его рассортировать, а замечательные девочки-волонтеры учат отличать пульперкартон от гофрированного картона, что стаканчики мы сдаем отдельно, что, допустим, пузыречки, в которых лежали какие-либо лекарственные средства, мы тоже сортируем отдельно. То есть мне кажется, что это еще очень важная просветительская миссия и мероприятие", – сказала Булаева.

По ее мнению, такие мероприятия надо устраивать на постоянной основе абсолютно во всех районах Москвы.

"И это должна быть, наверное, какая-то в том числе законодательная инициатива города, потому что это очень полезно. Самое главное, что от этого наш город становится только лучше, потому что экология – это забота о будущих поколениях, о их безопасности", – добавила Булаева.

Ранее сообщалось, что столичные промышленные производства наращивают выпуск продукции из вторичного сырья. Оно служит материалом для изготовления отделочных материалов, мебели, автомобильных компонентов, продукции для ЖКХ. Например, на одном из комплексов запущено производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. Эта компания занимается выпуском канализационных люков, колец для колодцев, тротуарной плитки и бордюров.