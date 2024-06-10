Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:30

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Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

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Промышленные производства в Москве наращивают выпуск продукции из вторичного сырья, которое служит материалом для изготовления отделочных материалов, мебели, автомобильных компонентов, продукции для ЖКХ.

Сергей Собянин привел ряд примеров вклада промышленников столицы в развитие "зеленой" экономики. В частности, на одном из комплексов запущено производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. Эта компания занимается выпуском канализационных люков, колец для колодцев, тротуарной плитки и бордюров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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