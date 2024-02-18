Ученые предупредили об угрозе мировой продовольственной безопасности из-за саранчи

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Нашествия саранчи из-за глобального потепления начали угрожать мировой продовольственной безопасности. Об этом сообщает журнал Science Advances со ссылкой на сингапурских и китайских ученых Синьюэ Лю, Дунсяо Чжана, Сяогана Хэ.

"Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, <...> приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", – подчеркнули они.

Как отметили ученые, рост средней температуры и повышение осадков сформируют благоприятные для насекомых условия и ухудшат ситуацию в Африке и Южной Азии. Согласно исследованию, ареал саранчи будет расширяться.

Более того, они стали нападать на несколько удаленных друг от друга государств.

"Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", – добавили эксперты.

В 2021 году режим чрезвычайной ситуации ввели в Баймакском районе Башкирии из-за распространения саранчи. Одна особь способна съесть до 500 граммов растений, при этом за сутки она преодолевает расстояния до 50 километров. В период массового размножения саранча может занять территорию площадью до двух тысяч гектаров и совершать перелеты на 300, а при попутном ветре и на тысячу километров, говорилось в сообщении.



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