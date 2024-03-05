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Новости

Новости

05 марта, 11:45

В мире

Новости мира: экоактивистки попытались сорвать концерт в филармонии в Польше

Новости мира: экоактивистки попытались сорвать концерт в филармонии в Польше

Новости мира: в американском штате Теннесси упал самолет

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

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Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

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Экоактивисты попытались сорвать концерт в Варшаве. Девушки в оранжевых жилетах с транспарантом выбежали на сцену филармонии и начали выкрикивать лозунги с призывом бороться с изменением климата. Оркестр играть не прекратил, а дирижер отобрал у девушек плакат. После этого активисток увела охрана.

Шри-Ланка не будет продлевать для россиян бесплатные визы. Такой режим действовал для туристов с ноября 2023 года. Пилотный проект заканчивается 31 марта.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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