Новости мира: экоактивистки попытались сорвать концерт в филармонии в Польше

Экоактивисты попытались сорвать концерт в Варшаве. Девушки в оранжевых жилетах с транспарантом выбежали на сцену филармонии и начали выкрикивать лозунги с призывом бороться с изменением климата. Оркестр играть не прекратил, а дирижер отобрал у девушек плакат. После этого активисток увела охрана.

Шри-Ланка не будет продлевать для россиян бесплатные визы. Такой режим действовал для туристов с ноября 2023 года. Пилотный проект заканчивается 31 марта.

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