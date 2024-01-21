Число погибших из-за арктических холодов в США увеличилось до 89

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По меньшей мере 89 человек погибли в США из-за арктических холодов за последнюю неделю. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По ее данным, непогода унесла жизни 25 человек в штате Теннесси, в штате Орегон подтвердили минимум 16 смертей. В частности, летальные случаи установили в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как добавило агентство Associated Press, во многих частях центра страны столбики термометров показывают до минус 34,4 градуса.

Ранее сообщалось, что наводнение и сильные ливни в итальянском регионе Тоскана унесли жизни как минимум пяти человек. Из-за непогоды в регионе около 40 000 человек оставались без света.

В сентябре прошлого года стало известно, что более 70 тысяч участников фестиваля Burning Man в США застряли в пустыне из-за проливных дождей. Из-за осадков землю размыло, грязь местами достигала высоты колена. Сообщалось как минимум об одном погибшем.

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