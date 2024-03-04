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Новости

04 марта, 11:45

В мире

Новости мира: землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Алма-Ате

Новости мира: землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Алма-Ате

Новости мира: вооруженные банды штурмом взяли здание тюрьмы в столице Гаити

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В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Подземные толчки достигли 5 баллов, сообщает МЧС Казахстана. Эпицентр находится в 30 километрах от города. Спасатели включили сирены, местные жители вышли из домов на улицу, опасаясь новых толчков. Информации о пострадавших нет.

На западе Гаити происходят столкновения вооруженных банд с правоохранителями. Из-за этого местные власти ввели режим ЧП и комендантский час в регионе. Нарушителей задерживает полиция. Ранее вооруженные преступные группировки напали на главную тюрьму страны и выпустили несколько сотен заключенных. Из-за этого начались погромы и нападения на мирных жителей, погибли не менее 12 человек.

Южнокорейские врачи вышли на центральные улицы Сеула. В протесте участвовали около 30 тысяч человек. Причиной уличных выступлений стало решение Минздрава страны. В ведомстве хотят дополнительно набрать несколько тысяч абитуриентов на медицинские специальности. Протестующие считают, что это не решит проблему нехватки кадров, но зато ухудшит качество образования. При этом власти Южной Кореи пообещали приостановить лицензии у нескольких тысяч медработников, если забастовка не прекратится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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