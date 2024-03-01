Новости мира: около 150 фермеров провели акцию протеста на площади Шарля де Голля

Около 150 французских фермеров провели акцию протеста на площади Шарля де Голля, где расположена Триумфальная арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги. По сообщениям местных СМИ, задержан один из организаторов акции, а также 13 участников.

В Финляндии состоялась церемония инаугурации нового президента страны Александра Стубба, победившего на выборах 11 февраля. Финляндия избрала нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года.

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