В Финляндии предложили навсегда закрыть два КПП на границе с РФ – СМИ

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Руководство пограничной службы Финляндии выступило с инициативой навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

По данным телерадиокомпании, речь идет о КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Они прекращали работу на несколько лет: "Париккала" из-за санкций, "Инари" – потому что был прекращен импорт древесины, отметили в сообщении.

В материале напомнили, что в начале 2000-х годов работало более десятка переходов между двумя странами, но с тех пор их количество постоянно уменьшалось.

Ранее финская сторона продлила решение о закрытии КПП на границе с РФ до 14 апреля. По мнению российского посла в республике Павла Кузнецова, РФ воспринимает решение Финляндии о закрытии границ как шаг к полному разрыву отношений между странами.

При этом уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман рекомендовала открыть контрольно-пропускные пункты на границе с РФ, выразив обеспокоенность возможным нарушением прав людей, которые ищут убежище.