Посол РФ назвал закрытие границ Финляндией шагом к полному разрыву отношений

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Российская сторона воспринимает решение Финляндии о закрытии границ с РФ как шаг к полному разрыву отношений между странами, сообщил посол России в республике Павел Кузнецов.

"Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией", – передает РИА Новости его слова.

При этом дипломат обратил внимание, что власти Финляндии не стали учитывать интересы собственных граждан, у которых близкие и родные живут на территории РФ.

Однако оптимизм внушают заявления финского министерства внутренних дел, которое сообщило о поиске способов возобновления движения через границу, добавил Кузнецов. Посол выразил надежду, что в этом направлении будут предприняты конкретные шаги. Россия продолжает поддерживать связь с погранслужбой Финляндии, резюмировал он.

Финляндия приняла решение о закрытии некоторых КПП на границе с Россией в ноябре прошлого года. 30 декабря закрылся последний работающий пропускной пункт.

Позже два КПП возобновили работу. Однако через некоторое время финские власти вновь закрыли все автомобильные пункты пропуска, заявив о притоке мигрантов.

В январе МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что республика не намерена открывать границу.



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